Правоохранители Екатеринбурга задержали подростка за ложные сообщения о минировании

В Екатеринбурге подросток рассылал в городские торговые центры ложные сообщения об угрозе взрыва. Сотрудникам ФСБ удалось вычислить и задержать злоумышленника. Об этом написало ИА Nation News.

Как уточнили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности, с декабря 2021 года по январь 2022 года несовершеннолетний получал знания о распространении ложных сообщений, а затем делился ими с другими единомышленниками.

На задержанного завели уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Атакам подверглись такие торговые центры как «ВеерМолл», «Каменск Сити-Молл», «Мега» и «Пассаж».