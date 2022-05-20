facebook_pixel
    20 мая 2022, 13:36

    Правоохранители Екатеринбурга задержали подростка за ложные сообщения о минировании

    Оксана Лавнюженко

    В Екатеринбурге подросток рассылал в городские торговые центры ложные сообщения об угрозе взрыва. Сотрудникам ФСБ удалось вычислить и задержать злоумышленника. Об этом написало ИА Nation News.

    Как уточнили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности, с декабря 2021 года по январь 2022 года несовершеннолетний получал знания о распространении ложных сообщений, а затем делился ими с другими единомышленниками.

    На задержанного завели уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Атакам подверглись такие торговые центры как «ВеерМолл», «Каменск Сити-Молл», «Мега» и «Пассаж».