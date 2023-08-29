29 августа 2023, 03:01
Право переоформить билет закрепят для пассажиров отмененных поездов
Право переоформить билет пассажирам отмененного поезда закрепили в правилах
За пассажирами российских поездов закрепили право переоформить билет при отмене поезда дальнего следования вместо получения денег. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на новые правила.
Как указано в материале, в случае отмены поезда дальнего следования, вместо возврата полной стоимости проезда пассажир может потребовать у перевозчика переоформить билеты на другой поезд.
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Переоформить билет можно до станции, которая указана в прежнем билете, а также в вагон того же перевозчика.
Как отмечается в правилах, за переоформление билетов в случае отмены поезда «сбор не взимается».
Такого пункта не было в прежних правилах, которые действовали до 1 сентября 2023 года. Но как уточняли агентству в пресс-службе РЖД, такую опцию предлагали и раньше. Новые правила только закрепили это.
Прототип высокоскоростного электропоезда представит компания «Синара — транспортные машины» (СТМ) в 2027 году. Сейчас СТМ начала обсуждать с РЖД контракт на массовые поставки электропоездов.
Поезда
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