Право на северную надбавку для работников на удаленке предложили ограничить

Северные надбавки должны получать только те работники на удаленке, которые трудятся в условиях Крайнего Севера. Таким мнением поделился депутат законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Иван Вершинин.

«Что касается „северных“. Мое мнение, что на получение северных надбавок должны претендовать люди, работающие именно в условиях Крайнего Севера. Считаю, что привязка к работе именно в таких сложных условиях и должна рассматриваться основной причиной для дополнительных выплат», — приводит РИА «Новости» слова Вершинина.

Собеседник агентства подчеркнул, что вопрос о северных надбавках сотрудникам на удаленке, который сейчас обсуждают в Госдуме, действительно интересный.

Ранее СМИ сообщили, что рабочая группа в Госдуме сейчас завершает подготовку законопроекта о дистанционной занятости. В нем пока нет пункта о надбавках. Парламентарии рассматривают этот вопрос.

Специалисты не понимают, зачем доплачивать надбавки тем, кто работает в регионах, которые не приравнены к местности с трудными условиями жизни. С другой стороны, лишение сотрудников на удаленке этих надбавок может спровоцировать массовый уход с работы. В некоторых регионах северные выплаты могут достигать 100%.