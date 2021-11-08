Правнук Сталина стал бомжом из-за конфликта с отцом

Прямой правнук Иосифа Сталина глухонемой Селим Бенсаад стал бомжом. Мужчина вынужден ночевать в своем автомобиле. Его отец алжирец Хосин Бенсаад фактически выгнал его на улицу, сменил замки и пытается завладеть дорогой квартирой в Москве.

Пресс-атташе Селима Бенсаада Вадим Горжанкин рассказал, что из-за давнего конфликта с отцом Селим не может попасть в ту квартиру, в которой он прописан. Но это, как отметил Горжанкин, деталь одна из этой проблемы, потому что «все связано с тем, что идет покушение на его жизнь, угрозы его жизни, и ведется попытка признать его недееспособным для того, чтобы завладеть его собственностью».

«Ситуация очень обострилась после недавнего выхода книги, которая была подготовлена непосредственно Ланой (историк семьи Сталиных Лана Паршина — прим. ред.) в соавторстве с Селимом», — рассказал Горжанкин.

По его словам, в этой книге содержится «очень сенсационная информация». В частности, там содержится то самое завещание, которое считается поддельным, которое отец Селима подделал, чтобы завладеть квартирой, а также содержится информация, которая касается иконы Сталина. Именно эту икону хотел заполучить отец Селима, который по разным данным, является шпионом нескольких иностранных разведок, отметил Горжанкин.