Общество 22 декабря 2022, 15:34 Правнук Сталина попросил Путина признать вождя СССР пострадавшим от фейков Правнук Сталина Бенсаад обратился к Путину с просьбой реабилитировать генералиссимуса Викимедиа

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Правнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад обратился с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину, попросив реабилитировать имя предка. По его словам, имя генералиссимуса оболгали, сообщило издание News.ru.

По мнению Бенсаада, в России нужно на законодательном уровне запретить называть Сталина «диктатором» и «кровавым тираном». Помимо этого, он указал на необходимость перезахоронить останки прадеда с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище, потому что такова была его последняя воля.

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Бенсаад попросил Путина посодействовать в получении разрешения на эксгумацию тела, чтобы проверить насильственную версию смерти Сталина.

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Правнук вождя народов также указал на заслуги сталинской эпохи — победу в Великой Отечественной войне, появление атомного оружия и энергетики, восстановление страны, строительство сотен заводов.

«Я прошу признать на государственном уровне заслуги И. В. Сталина перед нашей страной и обществом, <…> признать его незаконно пострадавшим (посмертно) от клеветы, информвойны», — написал Бенсаад.