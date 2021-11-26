Правнук Сталина попросил патриарха Кирилла исполнить последнюю волю вождя

Исполнить последнюю просьбу Иосифа Сталина попросил патриарха Кирилла правнук советского руководителя Салим Бенсаад. Он заявил, что прадед хотел, чтобы его похоронили рядом с его супругой Надеждой Аллилуевой на Новодевичьем кладбище. Он попросил главу Русской православной церкви посодействовать в решении этого вопроса. Об этом говорится в письме в адрес патриарха, которое предоставил «360» пресс-атташе Бенсаада Вадим Горжанкин.

В своем послании Бенсаад отметил, что понимает неоднозначность фигуры Сталина в исторических процессах и его отношениях с Русской православной церковью. Но он напомнил, что его прадед окончил духовную семинарию, а в годы Великой Отечественной войны прекратил всяческие гонения на религию.

«Он оставался верующим человеком и до конца жизни молился. <…> Мне кажется, очень важно, чтобы последняя воля Иосифа Виссарионовича, как верующего человека, была исполнена», — говорится в письме.

Также он отметил, что просит патриарха помочь в назначении судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить истинную причину смерти Сталина.

По словам Бенсаада, перезахоронение его прадеда может стать первым шагом к решению другого вопроса — преданию земле тела Владимира Ленина.

Бенсаад поздравил патриарха Кирилла с награждением орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Он попросил, чтобы глава РПЦ принял у него икону Николая Чудотворца, которая досталась ему от прадеда.

«Сталин говорил о ней следующее: „Никогда с ней не расставался. И мне кажется, она не раз спасала мне жизнь“», — отметил правнук советского вождя.

Он пояснил, что хотел бы передать образ через патриарха президенту России Владимиру Путину или отправить его в главный храм Вооруженных сил в парке «Патриот».

Иосиф Сталин умер 5 марта 1953 года. Спустя четыре дня его похоронили в мавзолее на Красной площади. После XX съезда партии появилась идея о переносе тела бывшего руководителя страны в другое место.

В ночь на 1 ноября 1961 года тело Сталина перезахоронили на площадке за мавзолеем. Мероприятие провели в условиях строгой секретности. Могилу украсили плитой из белого мрамора, которая служила надгробием, пока в 1970 году там не установили бюст скульптора Николая Томского.