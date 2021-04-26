Правнучку Леонида Брежнева экстренно госпитализировали в Москве

Правнучка генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Галина Филиппова госпитализирована в Москве. По предварительным данным, причиной стал инфаркт, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Боли в сердце начали беспокоить Филиппову еще 24 апреля. Медики сразу решили, что 48-летнюю женщину нужно доставить в больницу. Сегодня ее перевели в профильное лечебное учреждение. Все подробности уточняются.

Ранее популярный доктор Александр Мясников предупредил россиян о неожиданных причинах инфаркта. Одним из них, по его словам, является полный отказ от алкоголя.

«А знаете, что еще официально входит в факторы риска для инфаркта? <…> Отсутствие регулярного приема малых доз алкоголя», — обратил внимание эксперт.

Врач пояснил, что под малыми дозами нужно понимать 19 грамм чистого спирта, которые соответствуют 300 граммам пива, 150 граммам вина или 40 граммам крепкого алкоголя.

Среди других предпосылок для инфаркта Мясников упомянул курение, повышенный холестерин низкой плотности или пониженный холестерин высокой плотности, повышенный уровень сахара или диабет, гипертонию и ожирение.