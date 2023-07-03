Общество 03 июля 2023, 22:09 Правнучку Чкалова захотели проверить на возможное финансирование ВСУ Член ОП Гаспарян попросил СК проверить правнучку летчика Чкалова на финансирование ВСУ РИА «Новости»

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Член Общественной палаты Армен Гаспарян обратился в Следственный комитет с просьбой проверить правнучку советского летчика-испытателя на предмет возможного финансирования СБУ. Обращение по Дарье Богдановой Гаспарян опубликовал в своем Telegram-канале.

Представитель ОП требует, чтобы ведомство проверило посты блогера Богдановой на дискредитацию российской армии. Кроме того, Гаспарян подозревает правнучку Чкалова в «денежных сборах, направленных на поддержку ВСУ». В частности, речь идет о закупке вооружения для украинской армии.

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Валерий Чкалов прославился тем, что первым в мире совершил беспосадочный перелет из Москвы в США через Северный полюс. Также он известен другими рекордами в отечественной и мировой авиации.

Ранее сообщалось, что знаменитого детского психолога Людмилу Петрановскую проверят на дискредитацию ВС России. С заявлением в СК обратился глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он заявил, что Петрановская с 2014 года поддерживала Украину.