Общество 31 января 2024, 16:51 Правнучку Чкалова предложили проверить по статье о госизмене после слов об ударе по Москве Сенатор Климов: правнучку Чкалова надо проверить по статье о госизмене

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Высказывания правнучки легендарного советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой об ударе ядерным оружием по Москве надо проверить по статье о госизмене. Об этом в беседе с Lenta.ru заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

По мнению Климова, главный вывод, который можно сделать из всей этой истории, в том, что в России следует заняться воспитанием патриотизма.

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«То, что находятся странные личности, не помнящие ничего из своей семейной истории и истории Отечества, увы, это так», — указал сенатор.

По его словам, нужно исправлять ошибки, допущенные в 90-х годах, когда в стране отменили воспитание патриотизма в учебных заведениях. Вот откуда все растет, выразил уверенность собеседник издания.

Помимо этого, Климов выразил уверенность, что слова Богдановой надо проверить на предмет УК РФ.

Потому что, сдается мне, что здесь есть признаки 275 статьи УК РФ, которая называется «Государственная измена». Потому что есть общественно-политические выводы, а есть и сугубо правовые. Андрей Климов зампред комитета Совфеда по международным делам

Призыв нанести удар ЯО по Москве Богданова озвучила во время интернет-дебатов в Израиле.

По словам правнучки Чкалова, ей жаль, что нет средств на ядерную ракету для этого, ведь это стало бы «прекрасным завершением конфликта» на Украине.

Также Богданова выразила уверенность, что москвичи должны услышать воздушную тревогу, чтобы это «привело их в чувство».