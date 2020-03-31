Правительству разрешат объявлять режим ЧС. Проект приняли в Госдуме

Госдума поддержала в третьем чтении законопроект, которым расширяются полномочия правительства. Если документ поддержат в Совфеде, то кабмин сможет объявить режим чрезвычайной ситуации.

«Предлагается наделить правительство (координационный орган единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) правом вводить режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на ее части», — сообщается на сайте Госдумы.

Более того, кабмин сможет устанавливать правила поведения, если будет объявлен режим ЧС. Еще в законопроекте предложили разрешить правительству решать вопросы о возврате денег туристам за оплаченные туры, если появились ограничения по посещению страны.

Власти смогут устанавливать особый порядок регистрации и продажи лекарств, применяемых в определенных условиях. Кроме того, появится возможность ограничить торговлю медицинскими изделиями на срок до 90 дней.

Согласно законопроекту, правительство сможет воспользоваться особенностями государственных и муниципальных закупок. Например, устанавливать случаи для закупок у одного поставщика без проведения тендера. Кроме того, при режиме ЧС кабмину разрешается вводить мораторий на дела о банкротстве.

«Принятие закона обеспечит защиту здоровья населения и нераспространение новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV на территории Российской Федерации, поддержку и обеспечение законных интересов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности», — отмечается в сообщении.

Также Госдума приняла и законопроект о повышении оплаты больничных до уровня МРОТ. Выплаты будут делать каждый месяц до конца 2020 года. Еще в проекте предлагается до 1 октября освободить семьи от подачи заявлений на новый срок выплат в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка.

Депутаты поддержали в третьем чтении закон об уголовном наказании за нарушение карантина. Документ подразумевает штрафы и уголовную ответственность. Проект поправок отправили на рассмотрение в Совет Федерации.

Все эти меры предлагаются в связи с борьбой с распространением коронавируса. Сейчас в России заболевших COVID-19 насчитывается 1836 человек.