Правительству предложили сделать регистрацию в аэропортах платной

Российская авиакомпания «Аэрофлот» предложила сделать регистрацию в аэропортах для пассажиров платной. Нововведение даст россиянам возможность сэкономить при выборе онлайн-регистрации.

Соответствующую инициативу направили в Минтранс. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщили «Известия» со ссылкой на источники в крупных авиакомпаниях.

«Аэрофлот» хочет, чтобы из федеральных авиационных правил исключили обязанность компаний включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту. Представитель авиакомании Михаил Демин отметил, что в последнее время все больше людей предпочитают онлайн-регистрацию. Нововведение даст возможность росссиянам выбирать между платной регистрацией в аэропорту и бесплатной в режиме онлайн.

Однако «Росавиация» при рассмотрении предложения авиакомпании рассмотрела социально-негативные риски. В Минтрансе по инициативе «Аэрофлота» пока не было принято решения.

Платный доступ к интернету получат пассажиры российских авиакомпаний на коротких рейсах. Первым такую услугу начнет оказывать «Аэрофлот». Перевозчик объявил, что купит специальное оборудование для 16 бортов Airbus A320. Вопрос подключения пассажиров к Сети заинтересовал Utair и «Уральские авиалинии».