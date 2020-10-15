Правительству предложили создать госпрограмму по интеграции мигрантов

Участники предложили создать программу, которая поможет мигрантам адаптироваться в России. Также прозвучало предложение построить Дом национальностей России в Москве и в Калуге.

«Все актуальные задачи этой сферы, в том числе и по интеграции мигрантов, необходимо решать и на уровне государства, и на уровне гражданского общества», — считает министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин.