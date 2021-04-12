Правительству предложили дать право запрещать посещение магазинов с животными

В Госдуму внесли законопроект, который позволит кабмину устанавливать требования к посещению кафе и магазинов с животными. С инициативой выступило Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

«Сложилась ситуация, при которой граждане, имеющие при себе собак мелких пород, не расстаются с ними при посещении не только кафе, ресторанов, но и продуктовых магазинов, супермаркетов и гипермаркетов. Зачастую граждане размещают таких собак в корзинках и тележках, при этом нередко происходит загрязнение тележек и корзинок продуктами жизнедеятельности животных, их шерстью, мехом и прочим», — указано в документе, опубликованном в думской электронной базе.

Авторы законопроекта отметили, что присутствие животных в магазинах и кафе приводит к конфликтам и недопониманию со стороны добросовестных владельцев животных, у которых собака выступает в роли компаньона.

В новом законопроекте предлагается наделить правительство правом регулировать вопросы пребывания собак мелких пород в кафе и магазинах «в целях упорядочения общественных отношений в соответствующей сфере».

Ранее Челябинское Заксобрание выступило с инициативой сделать обязательными регистрацию и учет домашних животных.