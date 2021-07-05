Правительству предложили упростить продажу квартир с маткапиталом

Риелторы направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением упростить продажу жилья, приобретенного в ипотеку с использованием маткапитала. Сейчас банки требуют сначала погасить остаток долга по кредиту, из-за чего семьям трудно расширить жилплощадь.

Например, семья хочет поменять однокомнатную квартиру на двухкомнатную. При этом однушка находится в залоге у банка и по ней еще не выплачен кредит. Банк требует погасить весь долг по ипотеке, чтобы выделить доли в квартире детям.

Лишь после этого можно продать жилье и купить квартиру большей площади, рассказал, «Известиям» директор агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Этот механизм предлагают упростить — по согласованию с органами опеки выделять доли уже в новой квартире, а не в той, которая продается.

«Для этого нужно выбрать объект недвижимости и согласовать его с опекой, после обязательства по выделению долей снимут со старой квартиры и перенесут на новую», — объяснил механизм глава компании «Ферро-Строй» Григорий Ваулин.