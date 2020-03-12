    12 марта 2020, 13:04

    Правительство запретило высаживать детей из транспорта

    Алексей Сахаров

    Российское правительство одобрило законопроект, согласно которому маленьких безбилетников теперь нельзя высаживать из общественного транспорта. Об этом рассказал глава Минтранса Евгений Дитрих.
    Правительство запретило высаживать детей из транспорта

    «Самая резонансная часть этого законопроекта состоит в том, что мы запрещаем <…>, когда кто-то, например, контролеры, высаживают детей из автобусов в случае безбилетного проезда», — объяснил Дитрих. Слова министра привел ТАСС.

    Теперь законопроект должен будет пройти все пути утверждения: три чтения в парламенте, Совет Федерации и, наконец, визирование президентом России. После этого он станет полноценным рабочим законом, обязательным к исполнению.

    Пока же на слуху множество случаев, когда в разных городах России контролеры, кондукторы или водители позволяют себе высадить из транспорта несовершеннолетних. Детей оставляют в ночи, на морозе, в страшных безлюдных местах.

    С принятием законопроекта такие случаи должны будут прекратиться. Дитрих отметил, что законопроект позволит более детально урегулировать права граждан в транспорте и окоротить распоясавшихся контролеров.