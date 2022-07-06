Правительство заявило о необходимости выполнить планы по модернизации российских школ

Планы по модернизации российских школ необходимо выполнить, несмотря на нынешние трудности. Об этом на совещании правительства по социальным вопросам заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, написал ТАСС.

«Несмотря на нынешние трудности, запланированную модернизацию школ необходимо провести. Чтобы дети могли использовать современное оборудование и обучаться в комфортных условиях. Есть трудности в росте стоимости материалов, но мы справляемся», — заявил он.

Также Мишустин напомнил, что в России есть собственное оборудование для школ, а недостающее поставят дружественные страны.

Помимо этого, премьер-министр заявил о необходимости дать детальную оценку ситуации в социальной сфере в условиях санкционного давления.

«Владимир Путин обозначил благополучие и сохранение здоровья граждан. Нужно выполнить свои обязательства перед россиянам и заложить реализацию дополнительных решений на предстоящие годы», — добавил он.

Ранее Мишустин заявил, что России необходимо добиться суверенитета в области технологий, а ее экономике — перейти к опережающей модели развития.