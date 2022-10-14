Правительство выделит Севастополю 163 миллиона рублей на детские выплаты | 360°

Общество 14 октября 2022, 11:44 Поделиться Telegram

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Viber Правительство выделит Севастополю 163 миллиона рублей на детские выплаты

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Правительство РФ направит регионам в общей сложности 35,3 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты малообеспеченным и многодетным семья. Севастополь получит почти 163 миллиона рублей из бюджета, написало издание «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу правительства.

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Большая часть суммы направлена на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет из малообеспеченных семей. Размер выплат может достигать 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума. В зависимости от региона эта выплата составляет от шести до 13,5 тысячи рублей. Выплаты многодетным семьям равны прожиточному минимуму на детей в регионе и в среднем по стране составляют 14 тысяч.

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