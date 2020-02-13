Правительство выделит 22 миллиона рублей на лекарства тяжелобольным детям
Правительство России решило выделить дополнительные деньги на закупку импортных препаратов для детей с заболеваниями центральной нервной системы. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.
Мишустин рассказал, что сейчас в России дефицит таких лекарств и родители тяжелобольных детей находятся в безвыходном положении.
«Поэтому правительство выделяет необходимую сумму на приобретение лекарственных препаратов, которые нужны детям по жизненным показаниям», — объявил премьер.
Мишустин уточнил, что правительство выделило 22 миллиона рублей на покупку необходимых препаратов.