    13 февраля 2020, 16:14

    Правительство выделит 22 миллиона рублей на лекарства тяжелобольным детям

    Дарья Морозова

    Правительство России решило выделить дополнительные деньги на закупку импортных препаратов для детей с заболеваниями центральной нервной системы. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

    Мишустин рассказал, что сейчас в России дефицит таких лекарств и родители тяжелобольных детей находятся в безвыходном положении.

    «Поэтому правительство выделяет необходимую сумму на приобретение лекарственных препаратов, которые нужны детям по жизненным показаниям», — объявил премьер.

    Мишустин уточнил, что правительство выделило 22 миллиона рублей на покупку необходимых препаратов.