Правительство выделит 22 миллиона рублей на лекарства тяжелобольным детям

Мишустин рассказал, что сейчас в России дефицит таких лекарств и родители тяжелобольных детей находятся в безвыходном положении.

«Поэтому правительство выделяет необходимую сумму на приобретение лекарственных препаратов, которые нужны детям по жизненным показаниям», — объявил премьер.

Мишустин уточнил, что правительство выделило 22 миллиона рублей на покупку необходимых препаратов.