Правительство выделит 1 трлн рублей для поддержки российских компаний

Правительство РФ выделит один триллион рублей из Фонда национального благосостояния на покупку акций российских компаний. Такое решение было принято, чтобы поддержать их в условиях новых санкций.

Поручение направить в 2022 году до одного триллиона рублей из ФНБ на эти цели отдал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Этим вопросом займется Минфин, написал ТАСС.

По данным агентства, распоряжение Мишустин подписал 26 февраля.

В документе, по информации ТАСС, говорится о том, что Минфину поручается осуществлять в этом году приобретение за счет средств ФНБ «российских эмитентов в объеме не более одного триллиона рублей на условиях, определяемых Минфином России».

Накануне Банк России поднял ключевую ставку до 20%. Сегодня регулятор решил не возобновлять торги на Московской бирже в секции фондового рынка, секции срочного рынка, секции рынка СПФИ. Накануне ЦБ также ввел временный запрет для брокеров на продажу ценных бумаг, которые были куплены в России иностранцами.