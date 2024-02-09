09 февраля 2024, 16:36
Правительство выделило средства на выплаты пострадавшим из-за обстрелов детям
Кабмин выделил по 100 тысяч рублей детям, пострадавшим из-за обстрелов ВСУ
Правительство выделило средства на единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей детям, пострадавшим из-за украинских атак. Документ появился в распоряжении РИА «Новости».
Выплаты предусмотрены семьям детей, которые получили ранения, травмы или контузии на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также в регионах, прилегающих к районам проведения спецоперации.
Реклама
«Выплата будет назначена на каждого пострадавшего ребенка», — подчеркнули в правительстве.
Средства предоставят одному из родителей или самому пострадавшему, если на момент получения выплаты ему исполнится 18 лет. В 2024 году на эти цели направят 40,8 миллиона рублей.
Приграничные регионы России часто подвергаются атакам со стороны ВСУ. Недавно украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске из РСЗО HIMARS американского производства. Власти ЛНР объявили траур по погибшим.
Дети
Семья
Деньги
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама