Общество 09 февраля 2024, 16:36 Правительство выделило средства на выплаты пострадавшим из-за обстрелов детям Кабмин выделил по 100 тысяч рублей детям, пострадавшим из-за обстрелов ВСУ РИА «Новости»

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Правительство выделило средства на единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей детям, пострадавшим из-за украинских атак. Документ появился в распоряжении РИА «Новости».

Выплаты предусмотрены семьям детей, которые получили ранения, травмы или контузии на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также в регионах, прилегающих к районам проведения спецоперации.

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«Выплата будет назначена на каждого пострадавшего ребенка», — подчеркнули в правительстве.

Средства предоставят одному из родителей или самому пострадавшему, если на момент получения выплаты ему исполнится 18 лет. В 2024 году на эти цели направят 40,8 миллиона рублей.

Приграничные регионы России часто подвергаются атакам со стороны ВСУ. Недавно украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске из РСЗО HIMARS американского производства. Власти ЛНР объявили траур по погибшим.