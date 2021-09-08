Правительство выделило почти два миллиарда рублей на развитие библиотек и детских театров

Правительство России выделило на модернизацию библиотек и детских театров 1,9 миллиарда рублей. Информация об этом появилась на официальном сайте кабмина.

Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Из этой суммы один миллиард рублей выделяется на модернизацию библиотек. С помощью федерального финансирования в 2021 году не менее 150 муниципальных библиотек будут переоснащены по модельному стандарту», — говорится в сообщении.

На пополнение книжных фондов предусмотрено 550 миллионов рублей. На эти средства будут закуплены не менее одного миллиона разных книг. Оставшиеся деньги направят на техническое оснащение детских театров. Новое оборудование появится как минимум на 30 региональных площадках.

Ранее стало известно, что российское правительство выделит два миллиарда рублей на мероприятия по борьбе с ковидом и другими опасными инфекциями. Часть денег пойдет на создание ПЦР-центров, которые откроют в Екатеринбурге, Москве, Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Самаре и других крупных городах.