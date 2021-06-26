Правительство выделило деньги на новые пособия для беременных и родителей-одиночек

Правительство РФ одобрило выделение средств на ежемесячные детские пособия для одиноких родителей и выплаты беременным женщинам. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Деньги будут выделены Минфину России из резервного фонда правительства. Затем их направят в Пенсионный фонд РФ, который будет выплачивать пособия беременным и семьям с детьми.

Главе Минтруда Антону Котякову поручили обеспечить организацию и проведение информационно-разъяснительной работы о возможности получения этих мер поддержки.

Как сообщалось ранее, право на получение ежемесячных выплат получили женщины, вставшие на учет на ранних сроках беременности, а также семьи, которые растят детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Прием заявлений на выплаты начнется 1 июля.

Размер пособия для будущих мам составит половину прожиточного минимума взрослого человека, пособие для одиноких родителей — половину прожиточного минимума ребенка.

Беременные смогут получать выплату при условии, что доход на одного человека в семье не превышает прожиточного минимума. Деньги будут начисляться с месяца постановки на учет, включая полный месяц, на который приходится рождение ребенка.

Условием получения средств для одиноких родителей является доход в семье меньше прожиточного минимума. При этом учитывается имущество, которое есть в распоряжении семьи. Подать заявление на получение средств имеют право и одинокие опекуны детей-сирот при условии, что они полностью обеспечивают ребенка.

Как сообщал ранее RT, на адресную помощь этим категориям россиян премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить более 46 миллиардов рублей.