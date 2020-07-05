Правительство выделило деньги на июльские выплаты медработникам

Из бюджета выделено порядка 7,5 миллиарда рублей на июльские надбавки для медработников. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин по поручению президента Владимира Путина.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее правительство продлило выплаты медикам, которые работают с больными коронавирусом нового типа, до этого предполагалось, что пособие будет выплачиваться в течение трех месяцев, начиная с апреля.

О необходимости поддержки врачей и другого медицинского персонала заявил Путин еще в начале апреля. Было решено доплачивать врачам 80 тысяч рублей в месяц, медсестрам — 50 тысяч, а младшему медперсонала — 25 тысяч.

Средства выделяются из резервного фонда правительства. При этом выплаты устанавливаются исходя из самого факта работы с зараженными, без привязки ко времени.