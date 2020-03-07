Правительство выделило 60 млрд рублей на выплаты к 75-летию Победы

Единовременные выплаты ко Дню Победы в России получат около миллиона человек. Среди них ветераны и инвалиды войны, узники концлагерей труженики тыла. Кабмин выделил на это более 60 миллиардов рублей.

Деньги выплатят инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим узникам концлагерей, тюрем и гетто, вдовам (вдовцам) военных, которые погибли во время ВОВ и войн с Финляндией и Японией, вдовам и вдовцам умерших инвалидов и участников ВОВ, а также труженикам тыла. 62,9 миллиарда рублей на эти цели выделят из резервного фонда правительства России. Соответствующее решение по итогам заседании правительства 5 марта опубликовал сайт Кабмина.

Во время этого заседания премьер-министр России Михаил Мишустин пояснил, что участникам и инвалидам Великой Отечественной, их вдовам и бывшим малолетним узникам концлагерей выплатят по 75 тысяч рублей. Труженики тыла и бывшие взрослые узники концлагерей получат по 50 тысяч рублей, пишет «Газета.ru».

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплате ко Дню Победы вначале февраля.