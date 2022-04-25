Правительство выделило 120 миллиардов рублей на транспортную инфраструктуру

Правительство России дополнительно выделило 120 миллиардов рублей на развитие транспортной инфраструктуры. Об этом на совещании с вице-премьерами сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, написал ТАСС.

По словам главы кабмина, эти средства помогут с опережением графика достичь поставленных задач национального развития.

«Около 86 миллиардов из этой суммы получат 63 субъекта России, чтобы привести 2,5 тысячи километров дорог в нормативное состояние», — заявил премьер-министр.

Остальные 34 миллиарда пойдут на капитальный ремонт крупных трасс Золотого кольца, а также направления Европа — Западный Китай — через Новосибирск, Тюмень, Челябинск и Екатеринбург до границы с Китаем и Монголией.

Мишустин напомнил, что в 2021 году на развитие региональных автомобильных дорог выделили 425 миллиардов рублей.

Газета «Известия» сообщала, что запланированный на 2022 год ремонт дорог стартовал в 13 округах Подмосковья. Работами занимается «Мосавтодор», всего отремонтируют 235 километров дорог.