Общество 24 июня 2023, 05:45 Правительство Воронежской области попросило жителей не пользоваться трассой М-4 «Дон» Правительство Воронежской области: ситуация в регионе находится под контролем Pxhere

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По федеральной дороге М-4 «Дон» движется колонна военной техники, ситуация находится под контролем. Об этом говорится в Telegram-канале правительства Воронежской области.

«По Федеральной автомобильной дороге М-4 „Дон“ движется колонна военной техники. <…> Ситуация находится под контролем. Силовые структуры региона проводят все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности жителей области», — отмечено в сообщении.

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Жителей региона попросили временно не пользоваться трассой М-4 «Дон» и индивидуальными транспортными средствами.

В Ростовской области правоохранительные органы предпринимают все необходимое для обеспечения безопасности местных жителей, сообщил губернатор региона Василий Голубев. Сложившаяся ситуация, по его словам, требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка. Голубев также призвал местных жителей сохранять спокойствие и не выходить из дома без необходимости.

МЧС по Ростовской области ранее предупредило жителей региона о фейке по введению в области комендантского часа. В региональном главке сообщили, что ложная информация об этом стала распространяться в некоторых Telegram-каналах. Как подчеркнули в ведомстве, эти данные не имеют никакого отношения к областному министерству.