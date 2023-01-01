Общество 01 января 2023, 00:19 Правительство внесло изменения в правила отказа в прокатном удостоверении на фильмы с ЛГБТ-пропагандой Кабмин запретил выдачу прокатного удостоверения на фильмы с пропагандой ЛГБТ Unsplash

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Правительство РФ запретило выдачу прокатного удостоверения на кино с ЛГБТ-пропагандой. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на постановление кабмина.

Документ дополнил закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии, который 5 декабря подписал президент Владимир Путин.

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Согласно постановлению, созданный при Министерстве культуры РФ экспертный совет по оценке фильмов может отзывать прокатные удостоверения, если кинолента будет содержать запрещенные законом сцены.

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«Решение совета носит рекомендательный характер и учитывается Министерством культуры РФ при рассмотрении вопроса о выдаче, отказе в выдачи или об отзыве прокатного удостоверения», — говорится в документе.

Ранее в Белоруссии также задумались над сохранением семейных ценностей и традиций по аналогии с Россией. В Национальном собрании республики оценили принятие депутатами Госдумы РФ закона о запрете ЛГБТ на территории страны.