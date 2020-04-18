    18 апреля 2020, 16:01

    Правительство включило торговлю одеждой и машинами в список пострадавших отраслей

    Андрей Иванов

    Пандемия коронавируса серьезно ударила по российскому рынку. Торговцев одеждой, обувью и автомобилями признали пострадавшими от разгула инфекции. Об этом сообщил сайт правительства России.
    Правительство включило торговлю одеждой и машинами в список пострадавших отраслей

    Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в перечень пострадавших от распространения уханьского вируса. Правительство добавило в этот список новый раздел «Розничная торговля непродовольственными товарами».

    В него включили торговлю автомобилями, мотоциклами, информационным и коммуникационным оборудованием, товарами культурно-развлекательного назначения, текстилем, одеждой и обувью. Раздел «Культура, организация досуга и развлечений» пополнился музеями и зоопарками.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российский рынок из-за эпидемии резко сжался и розничная торговля упала на 35%. По его словам в РФ есть необходимые антикризисные ресурсы, однако их нужно использовать максимально эффективно.

    По последним данным, коронавирусом в России заразились 36 793 человека. От COVID-19 умерли 313 человек.