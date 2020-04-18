Правительство включило торговлю одеждой и машинами в список пострадавших отраслей

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в перечень пострадавших от распространения уханьского вируса. Правительство добавило в этот список новый раздел «Розничная торговля непродовольственными товарами».

В него включили торговлю автомобилями, мотоциклами, информационным и коммуникационным оборудованием, товарами культурно-развлекательного назначения, текстилем, одеждой и обувью. Раздел «Культура, организация досуга и развлечений» пополнился музеями и зоопарками.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российский рынок из-за эпидемии резко сжался и розничная торговля упала на 35%. По его словам в РФ есть необходимые антикризисные ресурсы, однако их нужно использовать максимально эффективно.

По последним данным, коронавирусом в России заразились 36 793 человека. От COVID-19 умерли 313 человек.