Правительство утвердило выплаты семьям с детьми

Согласно документу, россияне с детьми смогут получить выплаты на каждого ребенка уже с 1 июня.

Для получения пособия надо только заявку. Это можно будет делать дистанционно через портал госуслуг или в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Также заявления будут приниматься в территориальном отделении по месту жительства, пребывания или фактического проживания.

Заявки будут обрабатываться не более пяти дней, и семьи смогут получить выплаты в течение трех дней. Пособия будут доступны до 1 октября этого года.

Ранее президент Владимир Путин объявил о единовременных выплатах семьям с детьми. По его словам, накопленные за последние годы резервы позволяют таким образом поддержать россиян.