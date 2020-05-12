Правительство утвердило выплаты семьям с детьми
Кабинет министров утвердил выплаты семьям с детьми. Родители с детьми до 3 лет смогут получить по пять тысяч рублей за апрель, май и июнь, а с детьми от 3 до 16 лет — разовую выплату в размере десяти тысяч рублей. Распоряжение опубликовано на сайте Правительства.
Согласно документу, россияне с детьми смогут получить выплаты на каждого ребенка уже с 1 июня.
Для получения пособия надо только заявку. Это можно будет делать дистанционно через портал госуслуг или в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Также заявления будут приниматься в территориальном отделении по месту жительства, пребывания или фактического проживания.
Заявки будут обрабатываться не более пяти дней, и семьи смогут получить выплаты в течение трех дней. Пособия будут доступны до 1 октября этого года.
Ранее президент Владимир Путин объявил о единовременных выплатах семьям с детьми. По его словам, накопленные за последние годы резервы позволяют таким образом поддержать россиян.