Кабмин утвердил план главных мер для экономики в условиях частичной мобилизации | 360°

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Кабмин утвердил план главных мер для экономики в условиях частичной мобилизации

Премьер-министр Мишустин сообщил о первоочередных мерах для стабильной работы экономики

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Правительство России утвердило план первоочередных мер для поддержания стабильной работы экономики страны в условиях частичной мобилизации. Об этом сегодня объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Будет подготовлен проект федерального закона, по которому граждане смогут остаться собственниками своего дела и заниматься предпринимательской деятельностью — как лично, так и через третьих лиц», — сказал он.

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Он пояснил, что для оформления доверенности новому руководителю индивидуальные предприниматели и единственные учредители своих компаний при призыве на военную службу получат несколько дней, написал RT. Если их уже призвали, то для таких организаций будут продлены сроки уплаты налогов, страховых взносов, других обязательных платежей, как и предоставления деклараций либо другой отчетности.

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Также предприниматели смогут получить кредитные каникулы и отсрочки по аренде. В случае, если мобилизованный бизнесмен не сможет своевременно выполнить контракт на поставку товаров, выполнение работ или услуг, то условия контракта могут быть изменены. Штрафных санкций для таких представителей бизнеса не будет.

Помимо этого, будут скорректированы условия грантовой поддержки. Сроки реализации таких проектов можно будет продлять, к ним снизят требования и не будут применять штрафы.

Бизнес

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