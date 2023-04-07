Общество 07 апреля 2023, 22:19 Правительство утвердило перечень животных, подлежащих маркировке и учету Правительство России утвердило перечень подлежащих маркировке и учету животных Freepik

Читать 360tv в

В правительстве утвердили перечень животных, которые подлежат индивидуальной или групповой маркировке и учету. Документ вступит в силу в марте следующего года.

В список включили 12 видов животных. Среди них служебные животные за исключением принадлежащих силовым ведомствам, КРС, свиньи, лошади и ослы, овцы и козы, домашняя птица, олени, верблюды, пчелы, пушные звери, кролики, а также рыбы аквакультурного происхождения.

Реклама

Данные о животных будут храниться в единой базе данных в области ветеринарии. В нее войдет информация о породе, дате рождения, масти, цели и месте содержания, прививках, а также данные и владельце.

Ранее депутат Мосгордумы Игорь Бускин предложил взимать налог с владельцев собак. По его мнению, 500 рублей в год не заставят хозяев отказаться от животных, а собранные деньги можно будет направится на муниципальные приюты. Он отметил, что собаководы тратят огромные деньги на содержание питомцев, а, значит, налог не станет для них существенной нагрузкой.

При этом, как напомнило Nation News, россияне предпочитают не покупать дорогих домашних питомцев, а находить их на улице, а ежемесячные траты на питомца составляют две-пять тысяч рублей.