В Ижевске 15 февраля, за пять дней до официальной премьеры, прошел показ фильма «Калашников». Его организовали правительство Удмуртской Республики и ПСБ. Всероссийская премьера запланирована на 20 февраля.

Фильм приурочен к празднованию 100-летия знаменитого конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова. Как отметил председатель банка Петр Фрадков, является: «Как для опорного банка по работе с ОПК для нас большая честь поддержать этот фильм, приуроченный к празднованию 100-летия великого конструктора, — отметил председатель ПСБ Петр Фрадков. — Для нас было важным, чтобы одними из первых этот фильм увидели родные Михаила Тимофеевича, его соратники, наши клиенты именно в Ижевске — городе, которому великий конструктор посвятил свою жизнь».

Глава Удмуртской республики Александр Бречалов поблагодарил Промсвязьбанк, съемочную группу и Елену Михайловну Калашникову за качественную и долгожданную работу.

«Имя легендарного оружейника Михаила Тимофеевича Калашникова известно без преувеличения большинству жителей мира. В прошлом году на День оружейника, посвященный 100-летию со дня рождения М. Т. Калашникова, приезжал президент России Владимир Владимирович Путин. Он отметил выдающиеся заслуги конструктора, а также оборонного комплекса Удмуртии, который по праву считается надежным щитом России», — сказал глава Удмуртии.

Съемки «Калашникова» проходили в Санкт-Петербурге, Торжке, Крыму, в Московской, Калужской и Тверской областях. Но большую часть снимали в деревне Медынь под Калугой. Создатели фильма использовали большое количество бронетехники, в том числе советскую и немецкую военную технику времен Великой Отечественной войны.