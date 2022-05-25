Правительство согласовало повышение МРОТ и пенсий

Прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда и страховые пенсии могут повысить на 10%. Правительство России согласовало соответствующий план индексации, сообщили «Ведомости».

Окончательное решение за президентом, однако два близких к правительству источника и еще один, участвовавший в обсуждении, подтвердили, что документ уже одобрен. Поручение повысить размер социальных выплат Владимир Путин дал в середине марта на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов, с тех пор велись обсуждения — чиновники предлагали разные варианты, в том числе повышение на 9%. Он подчеркнул, что даже в непростых условиях по итогам года предстоит добиться снижения уровня бедности и неравенства.

«В ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат», — объявил тогда глава государства.

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей подсчитал, что повышение МРОТ и зарплат бюджетников увеличит доходы четырех миллионов россиян. Тем временем SuperJob провел опрос и выяснил, каким должен быть МРОТ в Москве. Местные жители заявили, что для жизни им необходимо 43 тысячи рублей, а не 12,8 тысячи, как считают власти.