Общество 22 января 2023, 10:20 Правительство снизило ставку по сельской ипотеке для приграничных территорий Ставку в 0,1% по сельской ипотеке установили для приграничных территорий России РИА «Новости»

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Размер ставки по программе «Сельская ипотека» для приграничных территорий снизили до 0,1%. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

Согласно постановлению, максимальную ставку по льготным ипотечным кредитам, которые можно получить для строительства или покупки жилья на сельских территориях приграничных муниципальных образований, уменьшилась до 0,1%. Ранее она составляла 3%.

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По данным кабмина, после старта «Сельской ипотеки» россиянам выдали уже свыше 109,7 тысячи кредитов на общую сумму 220,4 миллиарда рублей. Это позволило жителям страны купить или построить более шести миллионов квадратных метров жилья.

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По условиям программы заемщик может взять деньги, чтобы купить готовый дом, земельный участок и для строительства на нем жилья, а также на возведение дома на участке, который у него уже есть. Такой вид ипотеки распространяется на сельскую местность, но ей можно воспользоваться и городах с населением не более 30 тысяч человек.