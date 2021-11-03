Правительство Севастополя завело новую страницу в Instagram после блокировки

Правительство Севастополя осталось без официальной страницы в Instagram. Сначала администрация сервиса отправила страницу в бан на 24 часа. Это произошло в минувшую пятницу, 29 октября, а после заблокировала совсем.

Об этом заявила начальник управления информационной политики правительства Севастополя Ирина Юхина. Ее видеообращение опубликовано на странице правительства города во «ВКонтакте».

Причиной блокировки страницы правительства Севастополя в Instagram стало большое количество ответов на комментарии пользователей. Социальная сеть рассматривает это как «чрезмерную активность».

«Мы потеряли больше 10 тысяч подписчиков, которые в любой день и в любое время могли нам написать, обратиться за помощью или разъяснениями», — заявила Ирина Юхина.

Она подчеркнула, что для сохранения связи с жителями и гостями города правительство Севастополя завело новый профиль в Instagram: sevastopol_gov. Туда можно обратиться за помощью или разъяснениями, написав о своей ситуации в Direct или в комментариях.