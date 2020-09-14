Правительство Сербии рекомендовало гражданам вернуться в страну

После этой даты для всех въезжающих в Сербию начнет действовать особый режим. Заместитель директора Института общественного здравоохранения республики Дария Кисич Тепавчевич пояснила, что его введение связано с рекордным приростом новых случаев заражения СОVID-19 в Европе.

Она отметила, что в скором времени будут уточнены все новые требования и условия, которые сообщат гражданам, информирует газета «Известия».

«Речь пойдет не о карантине и самоизоляции, а о надзоре, которое будет включать определенные меры и действия, направленные на снижение случаев передачи вируса и прибытия заболевших из-за границы», — уточнила Тепавчевич.

В понедельник, 14 сентября, во Всемирной организации здравоохранения заявили об ожидании роста смертности из-за коронавируса в европейских странах. Предположительно, число смертей увеличится в октябре–ноябре.