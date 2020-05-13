Правительство России не отказалось от создания конкурента «Википедии»

Об этом сообщили «Открытые медиа» со ссылкой на советника ответственного редактора АО «Большая российская энциклопедия», которое реализует этот проект, Екатерину Чуковскую.

Она пояснила, что группа выполнила свои функции, поэтому ее распустили. Далее работа над созданием сайта будет идти по первоначальному распоряжению правительства о создании интерактивного энциклопедического портала.

Эту же информацию подтвердил бывший член комиссии — замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

Научной основой будущего портала сделают 35-томную Большую российскую энциклопедию. Она выходила с 2004 по 2017 год. Устаревшие данные в статьях актуализируют.

В проекте федерального бюджета на 2020 и плановые 2021−2022 года в общей сложности на создание сайта и его работу планировали потратить почти два миллиарда рублей. Остались ли сметы без изменений — неизвестно.

Заменить «Википедию» на электронную «Большую российскую энциклопедию» в прошлом году предложил президент России Владимир Путин. Он отметил, что там будет достоверная информация, изложенная в доступной форме.