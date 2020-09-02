Правительство России выделило 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Уточняется, что такое решение было принятов связи с увеличением числа детей, родители которых имеют право на денежные пособия. В настоящий момент в регионах страны на выплаты имеют право более трех миллионов граждан.

Размер выплат составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем сумма равна 5,5 тысячи рублей в месяц в зависимости от места проживания родителей, сообщил сайт NEWS.ru.

По информации представителей Минфина России, ведомство контролирует выполнение обязательств.