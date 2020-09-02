Правительство России выделило 34,3 млрд рублей на детские выплаты
Правительство России выделило еще 34,3 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты для детей от трех до семи лет. Об этом свидетельствует распоряжение, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, информирует ТАСС.
Уточняется, что такое решение было принятов связи с увеличением числа детей, родители которых имеют право на денежные пособия. В настоящий момент в регионах страны на выплаты имеют право более трех миллионов граждан.
Размер выплат составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем сумма равна 5,5 тысячи рублей в месяц в зависимости от места проживания родителей, сообщил сайт NEWS.ru.
По информации представителей Минфина России, ведомство контролирует выполнение обязательств.