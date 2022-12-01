Общество 01 декабря 2022, 00:23 Правительство России утвердило правила маркировки пива Производителей пива в России обязали наносить маркировку с 1 октября 2023 года РИА «Новости»

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Кабинет министров России утвердил правила маркировки пива, напитков, изготавливаемых на его основе и отдельных видов слабоалкогольных напитков. Соответствующий документ опубликовали на портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемые правила маркировки пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков средствами идентификации», — отмечается в сообщении.

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Производителей обяжут маркировать пиво в кегах с 1 апреля 2023 года. В отношении напитков в стеклянной таре или полимерной упаковке маркировка вводится с 1 октября, а напитков в иных видах упаковки — с 15 января 2024 года.

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На товары наносят специальный код Data Matrix, который поможет отследить движение товара с конвейера завода до конечного потребителя. Инициатива обязательной маркировки пива принадлежала президенту России Владимиру Путину. Эту идею глава государства высказал в 2020 году.

Таким образом российские власти хотят очистить рынок от поддельной продукции. Согласно данным Минпромторга, доля нелегального пива в стране составляет до 12%.