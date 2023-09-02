Общество 02 сентября 2023, 16:33 Правительство России может отказаться от «паритета» в авиации Правительству России предложили отменить паритет в авиации для развития туризма РИА «Новости»

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Турбизнес предложил Правительству России список мер, которые к 2030 году помогут увеличить число поездок иностранцев в страну до 16 миллионов. Одной из них стал отказ от «правил паритета» в авиаотрасли. Вопрос обсудили на стратегической сессии по туризму 29 августа, которую провел премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства.

На сессии указали, что «правила паритета» предполагают, что все страны — участницы авиационных конвенций дают одновременное согласие на возобновление полетов. При этом режим открытого неба позволяет иностранным авиакомпаниям возить пассажиров в третьи страны.

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В список мер также включили предложения по упрощению визового режима, запуск виртуальной «Карты туриста» национальной платежной системы «Мир» до конца 2023 года, а также увеличение лимита ввоза иностранной валюты для туристов.

В презентации к сессии обратили внимание, что при соблюдении перечисленных мер к 2030 году количество поездок по России может вырасти почти вдвое — до 140 миллионов в год. При этом число путешествий иностранцев в РФ увеличится в пять раз, до 16 миллионов.

Ранее зампред Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко призвала вернуть детский туристический кешбэк.