Правительство РФ выделило почти 3 млрд рублей для переобучения потерявших работу

Если человек потерял работу или у него есть опасения на этот счет, то он сможет поучаствовать в программе переобучения. На нее Кабмин России выделил почти три миллиарда рублей.

«Принять участие в программе приглашают не только безработных, но и тех, кто находится под риском увольнения (в организации введен неполный рабочий день, сотрудников отправляют в неоплачиваемые отпуска или сокращают)», — сказано в сообщении на сайте правительства РФ.

Стажировки смогут пройти выпускники вузов и колледжей, у которых не получилось пройти практику из-за пандемии.

О выделении средств на переобучение ранее сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Всего на эти цели направят 2,99 миллиарда рублей.

Желающие смогут выбрать профессию, которая востребована у них в регионе. Заявки на переобучение нужно оставлять на портале «Работа в России». Обучение пройдет в очной форме и продлится около трех недель. При этом заниматься на отдельных курсах можно будет дистанционно. Выпускники получат паспорт профессиональных компетенций и документ о квалификации.

Эта программа будет действовать до конца 2020 года.

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