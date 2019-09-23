Правительство РФ утвердило список типовых государственных и муниципальных услуг

По данным издания, этот перечень будет использоваться для систематизации сведений, которые размещены в муниципальных и государственных информационных системах.

«Определение типовых госуслуг позволит сопоставлять субъекты Федерации и муниципальные образования по показателям предоставления однотипных услуг, выявлять закономерности, стандартные значения и отклонения однотипных услуг в разных регионах», — говорится в пояснительной записке.

Уточняется, что эти услуги предоставляются исполнительными органами государственной власти субъектов РФ, а также муниципальными и государственными учреждениями. Это касается и органов местного самоуправления.