Правительство РФ утвердило антитабачную концепцию

По данным информагентства, концепция нацелена на то, чтобы снизить распространенность потребления табака. Также предусматривается возможность поэтапного вывода табачной продукции и другой никотиносодержащей продукции из оборота на территории страны. Таким образом правительство намерено добиться максимального сокращения случаев заболеваемости и смертности из-за потребление табака.