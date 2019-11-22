Правительство РФ утвердило антитабачную концепцию
Российское правительство утвердило доработанную антитабачную концепцию, которая рассчитана на период до 2035 года. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на официальный портал правовой информации.
По данным информагентства, концепция нацелена на то, чтобы снизить распространенность потребления табака. Также предусматривается возможность поэтапного вывода табачной продукции и другой никотиносодержащей продукции из оборота на территории страны. Таким образом правительство намерено добиться максимального сокращения случаев заболеваемости и смертности из-за потребление табака.