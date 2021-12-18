Правительство РФ пообещало к 2030 году трудоустроить более 90% выпускников

Правительство РФ утвердило догосрочную программу содействия занятости молодежи до 2030 года. Как полагают в Госдуме, принимаемые меры позволят снизить безработицу среди молодых людей примерно в два раза. Об этом написала «Парламентская газета».

Основной целью программы, по мысли разработчиков, является создание условий для развития профессионального, трудового и предпринимательского потенциала молодежи.

Для их реализации в правительстве подготовили 32 мероприятия, в числе которых предоставление работодателям субсидий за трудоустройство молодых людей, которым бывает сложно найти работу, в том числе инвалидов.

Кроме того, предполагается усовершенствовать порядок формирования и распределения контрольных цифр приема в колледжи и вузы. Эти данные предполагается максимально приблизить к реальным требованиям рынка.

Программа предполагает, в числе прочего, содействе в переезде выпускников в другие регионы, в которых существует дефицит специалистов их профиля.

Один из проектов, предусмотренных программой: «Страна мастеров». В рамках программы первые шаги начинающих предприимателей будут направлять и контролировать опытные коммерсанты.

Авторы документы рассчитывают, что он поможет трудоустроиться к 2024 году 85% выпускников, а к 2030 — 92%.

Ежегодно меры поддержки охватят около 200 тысяч человек. Финансирование предполагает ежегодное выделение 10 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что российские молодые семьи обогнали среднестатистические по росту расходов.