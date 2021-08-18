Правительство РФ будет по-новому защищать детей от запрещенного контента

Российское правительство определило целевые показатели в области защиты детей от запрещенной информации в интернете и на телевидении. Об этом сообщил «Коммерсант».

Проект постановления правительства был разработан Минцифры. Он вносит изменения в положения о госконтроле за соблюдением закона о защите детей от противоправного контента. Речь о такой информации, как ненормативная лексика, сцены насилия, пропаганда наркотиков и так далее.

Как подчеркивается в проекте постановления, число лиц, которые нарушают требования, должно стремиться «к незначительной погрешности». Доля «рецидивистов», как указано в материале, не должна превышать 13% в 2023 году и 7% в 2026 году.

Исходя из статистики прошлого года, это значит, что считается допустимым от 18 до 34 нарушений в год. Эксперты при этом не видят смысла даже в этих уровнях. Они отмечают сложность контроля и возможность просто подгонять статистику.

В июне порноконтент в интернете предложили выдавать только совершеннолетним россиянам. Но только тот, который лишен деструктивной составляющей. Перед входом на сайт для взрослых пользователь должен будет подтвердить свою личность через единую систему идентификации или посредством сотового оператора. Но эксперты уверены в нежизнеспособности такой идеи.