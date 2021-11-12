Правительство разрешит ряду компаний не проводить аудит

Малым и средним непубличным организациям будет разрешено не проводить обязательный аудит, что позволит им сэкономить до 10 миллиардов в год. Такой законопроект подготовило Минэкономразвития.

О новых изменениях в законодательстве рассказали в кабинете министров газете «Известия». Если проект примут в Думе, то новые правила заработают уже с 1 января 2022 года.

Проверки останутся обязательными для компаний, в которые инвестирует государство, его субъект или муниципалитет. При этом бизнесмены, облигации которых допущены к торгам, тоже обязаны будут вести документацию. Для публичных компаний останется необходимым привлекать аудиторские организации.

Также для помощи потерпевшим убытки из-за пандемии предприятиям государство сможет предоставить гранты, стоимость которых в общем составляет 38 миллиардов рублей. Помощь получит малый и средний бизнес в самых разных сферах. Такие меры поддержки распространятся на Москву. Среди них будут не только гранты, но и кредитование. При этом проценты по кредиту можно будет не платить в течение первых шести месяцев.