Правительство решило упростить контроль муниципалитетов над участками «молчаливых дольщиков» | 360°

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Правительство решило упростить контроль муниципалитетов над участками «молчаливых дольщиков»

Премьер-министр Мишустин: в России упростят контроль над брошенными земельными участками

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Правительство России подготовило поправки к закону «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Изменения должны усовершенствовать порядок вовлечения в использование заброшенных земельных участков, сообщила пресс-служба кабмина.

«Такие участки не просто заброшены, но зачастую за последние 30 лет даже не оформлены должным образом. В ряде российских субъектов они составляли до четверти общей площади региона», — отметил премьер-министр Михаил Мишустин.

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Поправки к закону должны ускорить возвращение таких участков в оборот. Для этого правительство уточняет порядок признания муниципальной собственностью заброшенных земель «молчаливых дольщиков».

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«Такие участки органы местного самоуправления смогут в течение двух следующих лет передавать в аренду», — уточнил премьер.

По его словам, эти решения помогут предоставить предпринимателям десятки тысяч гектаров земель для сельского хозяйства, а также простимулируют деловую активность в агропромышленном комплексе.

Помимо этого, Мишустин сообщил о подготовке поправок о сельскохозяйственной кооперации. Они должны упростить включение сведений о такой некоммерческой структуре в реестр саморегулируемых организаций, чтобы агробизнес мог сэкономить время на оформление необходимых документов.

Сельское хозяйство

Правительство РФ

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