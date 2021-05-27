Правительство решило штрафовать за сбор личных данных россиян без необходимости

В России появится новый штраф за сбор персональных данных при покупке товаров и услуг, когда в этом нет необходимости. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Премьер подчеркнул, что это является нарушением прав потребителей. Поправки о штрафных санкциях будут внесены в Кодекс об административных нарушениях, сообщило РИА «Новости».

«Сейчас зачастую людей принуждают указывать избыточные персональные данные при любых покупках, даже в тех случаях, когда по закону это совсем необязательно», — отметил Мишустин.

По его словам, есть случаи, когда это оправданно, например, при покупке билетов на поезд или самолет. Но на многих массовых мероприятиях таких требований при покупке билета нет, а продавцы все равно вынуждают клиентов сообщить эту информацию.

«Теперь за подобное нарушение прав потребителя вводится штраф. Соответствующие поправки в КоАП мы сегодня рассмотрим», — добавил Мишустин.

Ранее основатель и генеральный директор Qrator Labs Александр Лямин заявил о серьезных последствиях утечки биометрических данных. По его словам, они даже могут быть ужасающими, поэтому лучше использовать этот способ как дополнительную защиту, а не основную, сообщало РИА ФАН.