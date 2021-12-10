Правительство решило изменить законодательство о продукции с ГМО

Правительство решило модернизировать закон о ГМО или даже разработать и принять новый. Использовать такие технологии хотят активнее в самых разных отраслях. О планах рассказал председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров журналистам «Парламентской газеты».

Изменения должны затронуть действующее законодательство, в основном для того, чтобы лучше контролировать производство измененной генетически продукции. Последний закон об этом был принят еще в 1966 году, и сейчас этот документ уже можно считать устаревшим, потому что технологии идут вперед.

Обсуждение нового проекта или модернизации старого закона обсуждали ученые и парламентарии 7 декабря на президиуме РАН.

«Мы готовы к большой совместной работе, потому что генетическая проблематика требует тщательного изучения. На сегодня такие технологии — это, с одной стороны, новые возможности для улучшения в том числе здоровья человека, преодоления наследственных факторов заболеваний, а с другой, они могут нести угрозу новых мутаций и болезней», — объяснил Майоров.

Он добавил, что контроль ГМО — это трудоемкий и дорогой процесс и закон должен не только успевать за новыми технологиями, но и превосходить их.