Новые правила регистрации автомобилей разъяснили

Со следующего года выдавать номера смогут лишь дилеры, получившие статус специализированной организации. Сотрудник салона после осмотра машины будет передавать информацию в ГИБДД через портал госуслуг.

Согласно нововведениям, код региона отныне станут присваивать согласно месту регистрации владельца авто. Кроме того, нельзя будет оформить машину на граждан младше 16 лет. Такое решение приняли, чтобы дети не несли ответственности как собственники. Новый закон также увеличит с шести месяцев до года срок регистрации в ГИБДД машины, которую временно ввезли в Россию из другой страны.

Постановление правительства — подзаконный акт. Он вступит в силу вместе с основным законом в первый день наступающего года. Ранее партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал «360», что нововведение в лучшем случае начнет действовать только к лету, так как около десятка подзаконных актов еще не готовы или проходят согласование в Минюсте.